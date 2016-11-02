Роботы – хирурги заражают пациентов

Японские ученые обеспокоены тем, что роботы-хирурги опасны для пациентов. Стало известно, что новейшие технологии, используемые в хирургических операциях, заражают больных инфекциями.

Оказывается, они могут заразить бактериями, от которых их нельзя очистить. Так как стерилизация пока целиком невозможна. В течение 21 месяца исследователи контролировали степень загрязнения 132 роботов-хирургов и обычных хирургических инструментов, сообщает «Экономика Сегодня».

После замеров инструменты подвергались трехкратной чистке, чтобы установить, остались ли на их поверхности какие-либо бактерии. Исследователи выяснили, что умную технику невозможно полностью стерилизовать. Роботов-хирургов допустимо очистить от бактерий только на 97%. Казалось бы, 3% - это мало, но они могут вызвать фатальные последствия для пациентов.

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