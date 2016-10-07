Робот-учитель будет вести уроки в казанском лицее
В одном из лицеев Казани начнет преподавать робот-учитель. Это произойдет уже в декабре. Зовут робота "EVA".
Он начнет самостоятельно вести занятия в IТ-лицее Казанского федерального университета. Первый пробный урок по информатике робот уже провел, правда, в паре с учителем.
Робот шутил и отвечал на вопросы лицеистов. Об этом рассказал ТАСС директор лицея Тимербулат Самерханов. По его словам, в скором времени "EVA" также станет обучать истории лицеистов 7-11 классов.
С помощью робота можно в новой, интересной форме преподносить материал. Учитель Самерханов уверен - за этим будущее.
Следующая новость Нефтяные цены стабилизировались около 52,5 доллара за баррель
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии