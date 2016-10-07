Робот-учитель будет вести уроки в казанском лицее

В одном из лицеев Казани начнет преподавать робот-учитель. Это произойдет уже в декабре. Зовут робота "EVA".

Он начнет самостоятельно вести занятия в IТ-лицее Казанского федерального университета. Первый пробный урок по информатике робот уже провел, правда, в паре с учителем.

Робот шутил и отвечал на вопросы лицеистов. Об этом рассказал ТАСС директор лицея Тимербулат Самерханов. По его словам, в скором времени "EVA" также станет обучать истории лицеистов 7-11 классов.

С помощью робота можно в новой, интересной форме преподносить материал. Учитель Самерханов уверен - за этим будущее.