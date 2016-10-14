Робот-психолог поможет разгадать тайны человеческого подсознания
Австралийские ученые разрабатывают искусственный интеллект, который поможет в исследовании человеческой психологии. В создании такого робота помогали добровольцы, благодаря которым была разработана модель поведения человека.
Также искусственный разум сможет полностью повторить функционал мозга. Это изобретение поможет сделать вывод о человеке, наблюдая за его рефлексами, жестами и поведением, сообщает «Planet Today».
Глава исследования Алан Тьюринг заявил, что специалисты уже смоделировали структуру поведения человека, но исследования продолжаются. Полностью изучить поведение человека с помощью робота получится спустя пять лет.
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