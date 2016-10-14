Робот-психолог поможет разгадать тайны человеческого подсознания

Австралийские ученые разрабатывают искусственный интеллект, который поможет в исследовании человеческой психологии. В создании такого робота помогали добровольцы, благодаря которым была разработана модель поведения человека.

Также искусственный разум сможет полностью повторить функционал мозга. Это изобретение поможет сделать вывод о человеке, наблюдая за его рефлексами, жестами и поведением, сообщает «Planet Today».

Глава исследования Алан Тьюринг заявил, что специалисты уже смоделировали структуру поведения человека, но исследования продолжаются. Полностью изучить поведение человека с помощью робота получится спустя пять лет.