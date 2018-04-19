Роботов научили собирать мебель из IKEA

Два робота-манипулятора сделали стул менее чем за полчаса.

Эксперимент проводился специалистами Наньянского технологического университета Сингапура. Роботы трудились слаженно, не мешая друг другу. «Глазами» им служила 3D-камера.

В процессе сборки один из роботов удерживал заготовку, а второй вставлял шканты в пазы. При этом манипулятор совершал круговые движения, анализируя давление шканта на деталь. Совмещение паза и шканта он определял по наименьшему сопротивлению, сообщает Nation News со ссылкой на Science Robotics.