Роботов научили собирать мебель из IKEA
Два робота-манипулятора сделали стул менее чем за полчаса.
Эксперимент проводился специалистами Наньянского технологического университета Сингапура. Роботы трудились слаженно, не мешая друг другу. «Глазами» им служила 3D-камера.
В процессе сборки один из роботов удерживал заготовку, а второй вставлял шканты в пазы. При этом манипулятор совершал круговые движения, анализируя давление шканта на деталь. Совмещение паза и шканта он определял по наименьшему сопротивлению, сообщает Nation News со ссылкой на Science Robotics.
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