У роботов в Европе появится юридический статус
Депутаты Европейского парламента рассмотрят вопрос о предоставлении роботам правового статуса "электронных лиц". Роботам придется отвечать за свои действия.
По мнению автора законопроекта, по мере того, как роботы начинают действовать все более автономно, становится все сложнее считать их "лишь орудиями в руках других субъектов" — производителя, владельца или пользователя.
Законопроект получил одобрение комитета по юридическим вопросам Европарламента. Ожидается, что в полном составе депутаты рассмотрят документ в феврале, сообщает РИА Новости.
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