Робот-хирург провел операцию по удалению опухоли
В Лондоне робот Vinci Xi провел редкую хирургическую операцию по одновременному удалению двух органов у 63-летней пациентки, больной раком.
Уточняется, что робот-хирург успешно удалил матку и часть толстой кишки.
Хирурги в момент проведения операции видели пораженные болезнью органы в формате 3D, выведенном на экран.
Операция прошла в Королевской больнице Марсден в Лондоне, сообщает «РИА Новости».
«То есть мы можем проводить аналогичные операции по удалению зараженных раком органов с меньшим стрессом для пациента», — заявил хирург Шахнаваз Рашид, участвовавший в операции.
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