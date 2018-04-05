Робот-хирург провел операцию по удалению опухоли

В Лондоне робот Vinci Xi провел редкую хирургическую операцию по одновременному удалению двух органов у 63-летней пациентки, больной раком.

Уточняется, что робот-хирург успешно удалил матку и часть толстой кишки.

Хирурги в момент проведения операции видели пораженные болезнью органы в формате 3D, выведенном на экран.

Операция прошла в Королевской больнице Марсден в Лондоне, сообщает «РИА Новости».

«То есть мы можем проводить аналогичные операции по удалению зараженных раком органов с меньшим стрессом для пациента», — заявил хирург Шахнаваз Рашид, участвовавший в операции.