Робот-эвакуатор будет помогать российским солдатам будущего

В будущем солдаты будут иметь при себе робота-эвакуатора, который, в случае ранения хозяина, сможет эвакуировать раненного бойца, заявил руководитель проекта «Защитник будущего» Фонда перспективных исследований Аркадий Петросов.

По его словам, робот будет выполнять роль индивидуального помощника, который помогает человеку передвигаться, с высокой точностью поражать цель, а в случае ранения эвакуирует с поля боя.

Кроме того, Петросов отметил, что экипировка солдата станет простой в эксплуатации, а также будет работать в самых суровых климатических условиях. В нее будут интегрированы средства защищенной высокоскоростной связи и обмена данными, индивидуальной защиты от поражающих факторов, адаптивной маскировки, мониторинга физиологических показателей и коррекции боеспособности военнослужащего.

Кроме того, благодаря экипировке станет возможным продление «золотого часа», промежутка, который позволяет максимально эффективно оказать человеку первую помощь после ранения или травмы, сообщает «РИА Новости».