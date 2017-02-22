Робот-блинопек появился на ВДНХ
Робот, выпекающий блины, установлен к празднованию Масленницы в Москве, говорится в сообщении, размещенном на сайте столичной мэрии.
Как уточняется в материале, робот-блинопек по имени «блинобот» установлен в павильоне № 2 на ВДНХ.
На данный момент он специализируется только на приготовлении блинчиков, однако к лету сможет смешивать коктейли и подавать мороженое.
По словам представителя пресс-службы ВДНХ, которые приводит «РИА Новости», сейчас робот выпекает только пять блинчиков в час, однако в скором времени его производительность возрастет.
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