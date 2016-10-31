Роботам-андроидам не нравится человечество

Ученые из Принстонского университета, в США, пришли к исключению, что роботы-андроиды не любят человечество. Для выяснения этого условия им пришлось провести ряд экспериментов. В качестве участников опроса были избраны 14 инновационных антропоморфных роботов, которые обладают признаками искусственного интеллекта и наиболее приближены к типажу человека.

Исследователи предложили реципиентам нажать на клавишу, тем самым избрав из нескольких десятков одно понятие, которое наиболее точно определяет их отношение к человечеству, сообщает издание «OAnews».

Как оказалось, 16% роботов-андроидов остановило свое предпочтение на понятие «любовь», 10% отдали предпочтение клавише «коллега», а 7% – «сотрудничество». Остальные участники эксперимента, число которых достигало две трети, расценили людей как «зло» и «вред».