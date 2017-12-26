Робот Вера занимается поиском сотрудников для Coca-Cola

Виртуальный помощник по имени Вера занимается подбором резюме, обзвоном соискателей и проведением первичного видеособеседования в компании Coca-Cola.

В организации рассчитывают, что робот поможет сократить время на поиски сотрудников. В Coca-Cola объяснили, что там, где рекрутер тратит для обзвона соискателей 3-4 недели, Вере понадобится 2-3 часа. Также искусственный интеллект распознает дублированные резюме, передает Rusbase.

Тестирование робота будет закончено до конца 2017 года. Если результаты окажутся положительными, то Веру станут использовать для массового найма сотрудников.

Директор по персоналу Coca-Cola HBC Россия Ирина Петрова рассказала: «Планируем, что в случае положительных результатов тестирования робота Веры к концу 2018 года около 10% от общего объема подбора персонала будет автоматизировано».

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