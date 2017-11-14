Робот Аш приготовил свой стартап в стенах Физтехпарка
В московском «Физтехпарке» появился робот по имени Аш, который знакомится с обитателями и гостями бизнес-центра.
Робот обратился к администрации «Физтехпарка» с просьбой помочь ему найти партнера для своего проекта - вести научные-популярные лекции и детские праздники.
Директор по развитию «Физтехпарка» Екатерина Елисеева заявила, что руководство поддержит начинание молодого робота, так как организация научно-популярных шоу отлично подходит под концепцию «Физтехпарка».
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