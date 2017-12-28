Робот исключит ошибки при операциях на позвоночнике

Робот, разработанный швейцарскими учеными, поможет исключить врачебные ошибки при хирургических операциях на позвоночнике.

Новая сенсорная технология, созданная швейцарскими специалистами, сделает хирургические операции более совершенными.

Согласно статистике, около 15 процентов операций по ручной стабилизации позвоночника заканчиваются неудачей, поскольку медикам сложно самостоятельно закреплять пораженные позвонки особыми трансплантатами.

Швейцарские ученые разработали роботизированную дрель с сенсорами, которая поможет исключить неверные попадания трансплантатами при операциях.

Специальные датчики будут сканировать толщину костей и наличие нервов, а после указывать хирургам, куда направлять инструменты. Хирургический робот действует с чрезвычайной точностью и справляется с задачей намного быстрее человека, что позволяет избегать повреждений и осложнений, а также свести к нулю процент неудачных операций.

Новую технологию уже назвали будущим спинальной хирургии.

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