Роберт Де Ниро назвал политику Трампа «чушью»

Американский актер Роберт Де Ниро раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, которая, по его мнению, направлена на сокращение поддержки искусства. Об этом он заявил во время церемонии вручения кинопремии Chaplin Award.

По словам Де Ниро, сокращение программ финансирования искусства свидетельствует о враждебности администрации Трампа к творчеству.

«Администрация думает, что деньги, выделенные в рамках этих программ, уходят богатым либеральным элитам. Это то, что они сейчас называют альтернативными фактами, однако я предпочитаю слово чушь», - заявил актер, добавив, что после победы Трампа на президентских выборах, он испытал эмоции, схожие по силе с теми, что возникли у него после терактов 11 сентября 2001 года.

Против политики Трампа ранее выступала певица Мадонна, которая в ходе акции «Женский марш» в Вашингтоне использовала непечатные ругательства, отзываясь о новом главе Белого дома. Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста и неправильно восприняты, сообщает агентство Nation news.