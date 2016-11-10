Роберт де Ниро больше не хочет «дать по морде» ставшему президентом Трампу
Выступая на телевизионном шоу Jimmy Kimmel Live, знаменитый американский актер Роберт де Ниро заявил, что после избрания Дональда Трампа президентом США у него пропало желание «дать по морде» кандидату от Республиканской партии.
- Я не могу больше этого сделать, он президент, - цитирует Де Ниро РИА «Новости».
Ранее артист выступил с обращением к избирателям, в котором назвал Дональда Трампа «свиньей» и «лжецом», а в одном из своих интервью признался, что испытывает искушение «дать по морде» кандидату от республиканцев.
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