Роберт де Ниро больше не хочет «дать по морде» ставшему президентом Трампу

Выступая на телевизионном шоу Jimmy Kimmel Live, знаменитый американский актер Роберт де Ниро заявил, что после избрания Дональда Трампа президентом США у него пропало желание «дать по морде» кандидату от Республиканской партии.

- Я не могу больше этого сделать, он президент, - цитирует Де Ниро РИА «Новости».

Ранее артист выступил с обращением к избирателям, в котором назвал Дональда Трампа «свиньей» и «лжецом», а в одном из своих интервью признался, что испытывает искушение «дать по морде» кандидату от республиканцев.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: выборы
Следующая новость В лагере для сирийских беженцев в Австрии опознали убийцу 20 человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО