Робби Уильямс высмеял в своем клипе русских олигархов
Британский певец в стиле «поп» Робби Уильямс высмеял в своем новом клипе Party Like a Russian жизнь русских олигархов, их тусовки и причудливые развлечения.
Фоном песни стал «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Уильямс поет об образе жизни особого типа людей, которые забирают деньги у всей нации, и призывает отрываться как русский.
В клипе танцуют балерины в откровенных нарядах и мундирах, а на столе перед певцом находятся куриные яйца, сырники и гречневая каша.
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