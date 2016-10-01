Робби Уильямс высмеял в своем клипе русских олигархов

Британский певец в стиле «поп» Робби Уильямс высмеял в своем новом клипе Party Like a Russian жизнь русских олигархов, их тусовки и причудливые развлечения.

Фоном песни стал «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Уильямс поет об образе жизни особого типа людей, которые забирают деньги у всей нации, и призывает отрываться как русский.

В клипе танцуют балерины в откровенных нарядах и мундирах, а на столе перед певцом находятся куриные яйца, сырники и гречневая каша.