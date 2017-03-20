Робби Уильямс готов выступить на «Евровидении» от России

Британский певец Робби Уильямс выразил желание представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. «Я обожаю Евровидение.

Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на Евровидении — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — заявил Уильямс в эфире «Первого канала».

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что решение о запрете въезда певицы Юлии Самойловой, представляющей РФ на «Евровидении», еще не принято, но соответствующий документ уже подготовлен. Он также уточнил, что власти Украины запретили российской певице въезд в стану за «незаконное посещение Крыма», сообщает РБК.