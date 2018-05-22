«РЖД» составит «черный список» дебоширов в поездах

«РЖД» предлагает вносить нарушителей спокойствия пассажиров на железной дороге в «черный список» сроком на один год, заявил гендиректор компании Олег Белозеров.

По его словам, если законопроект, подготовленный «РЖД» будет одобрен, дебоширы будут временно лишены возможности ездить в поездах дальнего следования.

Белозеров уточнил в беседе с «РИА Новости», что исключение из списка будет происходить автоматически по истечении года.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил пакет законов, позволяющих авиакомпаниям составлять «черные списки» дебоширов и отказывать им в перелете, сообщает агентство Nation news.