«РЖД» снижает цены на билеты в города-герои в канун Дня Победы

«РЖД» запускает акцию «удачный вторник» во время которой пассажиры смогут купить билеты в города-герои со значительной скидкой.

Как сообщили в пресс-службе «РЖД», акция проходит с 25 по 27 апреля.

Уточняется, что билеты со скидкой можно приобрести на поезда, следующие в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Смоленск, Мурманск, Новороссийск и Тулу.

В акции, приуроченной ко Дню Победы, примут участие 28 поездов, которые будут отправляться 6, 7, 8, 10, 11 и 12 мая.

Стоимость билетов на верхние полки купе от 945 рублей, в вагоны с местами для сидения – от 345 рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».