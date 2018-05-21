«РЖД» «раздает» билеты по «смешным» ценам

Россияне имеют возможность купить билеты дальнего следования в некоторые города со скидкой до 90 процентов, говорится в сообщении ОАО «РЖД».

Так, пассажиры смогут со скидкой съездить в Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург, Льгов и Йошкар-Олу.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, необходимо приобрести билет с 21 по 25 мая на даты с 21 мая по 7 июня.

Со скидкой 90 процентов можно будет проехаться в плацкартном вагоне, выбрав верхнюю полку. Верхние полки в купе можно выкупить со скидкой в 70 процентов.

Акция проходит в рамках «Недели подарков», проходящей в связи с началом школьных каникул, сообщает «РИА Новости».