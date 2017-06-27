«РЖД» распродает билеты в плацкарт
«Российские железные дороги» в разгар отпускного сезона запустили акцию по продаже билетов в плацкартные вагоны со скидкой до 40 процентов.
Как уточняется в материале, максимальные скидки на проезд действуют на места с 33 по 37, а также на верхние боковые полки с нумерацией от 38 до 50 в самом конце вагона.
Верхние полки с нумерацией от 2 до 32, а также нижние боковые полки обойдутся путешественникам на 20 процентов дешевле.
Школьники в каникулярное время могут воспользоваться скидкой в 50 процентов для проезда в поездах дальнего следования, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Дональд Трамп предложил сенату нового директора ФБР
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии