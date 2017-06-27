«РЖД» распродает билеты в плацкарт

«Российские железные дороги» в разгар отпускного сезона запустили акцию по продаже билетов в плацкартные вагоны со скидкой до 40 процентов.

Как уточняется в материале, максимальные скидки на проезд действуют на места с 33 по 37, а также на верхние боковые полки с нумерацией от 38 до 50 в самом конце вагона.

Верхние полки с нумерацией от 2 до 32, а также нижние боковые полки обойдутся путешественникам на 20 процентов дешевле.

Школьники в каникулярное время могут воспользоваться скидкой в 50 процентов для проезда в поездах дальнего следования, сообщает агентство Nation news.