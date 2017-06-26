«РЖД» проведет бесплатное тестирование на ВИЧ в поездах

Пассажиры поездов дальнего следования смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ-инфекцию, сообщили в Минздраве РФ.

Как уточняется в материале, в рамках совместной акции «РЖД» и Минздрава к поездам, следующим по регионам с высокими показателями распространенности ВИЧ, прицепят специально оборудованные вагоны с лабораторией.

Отмечается, что тестирование будет анонимным. Кроме того, после получения результата всем желающим будет дана консультация специалиста.

Акция продлится с 8 июля по 20 октября 2017 года в поездах, следующих в Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Самарскую, Свердловскую, Ульяновскую области и Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает «Интерфакс».