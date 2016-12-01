«РЖД» продает билеты дальнего следования на новогодние праздники со скидкой

«РЖД» снижает цены на билеты дальнего следования на 29, 30 и 31 декабря 2016 года, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В материале уточняется, что скидки распространяются только на билеты, купленные заранее.

Если пассажир закажет билет за 21 день до даты отправления, скидка составит 30 процентов. Если оформить билет за 20 -11 дней, тогда скидка составит 20 процентов. Заказавшие билет за десять дней заплатят на 10 процентов меньше, сообщает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Акция продлится только до 2 декабря.