«РЖД» продает билеты дальнего следования на новогодние праздники со скидкой
«РЖД» снижает цены на билеты дальнего следования на 29, 30 и 31 декабря 2016 года, сообщили в пресс-службе перевозчика.
В материале уточняется, что скидки распространяются только на билеты, купленные заранее.
Если пассажир закажет билет за 21 день до даты отправления, скидка составит 30 процентов. Если оформить билет за 20 -11 дней, тогда скидка составит 20 процентов. Заказавшие билет за десять дней заплатят на 10 процентов меньше, сообщает интернет издание «Подмосковье сегодня».
Акция продлится только до 2 декабря.
Следующая новость Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии