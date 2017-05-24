«РЖД» отказывается перевозить в Латвию большинство грузов

Компания «РЖД» отказывается перевозить нефтепродукты, уголь и металлы в Латвию.

Как уточняется в материале, в результате отказа «РЖД» от перевозки грузов, поставки в Латвию упали на 90 процентов.

При этом представители РЖД не комментируют причину такого решения, отмечая только, что никаких специальных ограничений не вводилось, а запросы на перевозку удовлетворяются в соответствии с наличием выгоды, сообщает «Экономика сегодня».