«РЖД» изменит формат времени отправления и прибытия поездов
C 1 августа 2018 года на железнодорожных билетах отправление и прибытие поездов будет указываться по местному времени с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского, сообщили в «Федеральной пассажирской компании».
В настоящее время на бланках указывается московское время прибытия и отправления, а также местное время.
Билеты с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования появятся в продаже с 4 мая, сообщает «РИА Новости».
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