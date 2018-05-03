«РЖД» изменит формат времени отправления и прибытия поездов

C 1 августа 2018 года на железнодорожных билетах отправление и прибытие поездов будет указываться по местному времени с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского, сообщили в «Федеральной пассажирской компании».

В настоящее время на бланках указывается московское время прибытия и отправления, а также местное время.

Билеты с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования появятся в продаже с 4 мая, сообщает «РИА Новости».