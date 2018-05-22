«РЖД» интересуется технологией беспилотных поездов

Компания «РЖД» приступила к обсуждению технологии беспилотных поездов с «Уральскими локомотивами» (совместное предприятие группы «Синара» и концерна Siemens) и «Трансмашхолдингом».

«Сейчас анализируем, где ее можно быстрее применить. С нашей точки зрения, оптимальнее всего это можно сделать в городских условиях, поскольку в случае неполадок в городе их можно оперативно устранить», — рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью «РИА Новости».

По его словам, кое-где уже реализованы первые попытки сделать участие человека в управлении железнодорожными локомотивами минимальным.

В настоящее время беспилотное управление в основном тестируется только с грузовыми локомотивами, пассажирские составы полностью контролируются человеком.

Вместе с тем, Белозеров призвал идти в ногу со временем, а также предположил, что в будущем профессия машиниста трансформируется в профессию оператора, сообщает «360».