На рисунке Микеланджело нашли его скрытый автопортрет
На рисунке, выполненном Микеланджело в 1525 году, ученые обнаружили его замаскированный автопортрет в карикатурном стиле.
Речь идет об изображении поэтессу Виттории Колонны, которое в настоящее время хранится в Британском музее в Лондоне. Карикатурный автопортрет Микеланджело специалисты увидели в складках платья в районе живота женщины.
По словам исследователей, художник далеко не раз подписывал свои работы таким манером. Они отмечают, что находка позволит больше узнать о внешности Микеланджело, а также его состоянии духа, сообщает ТАСС.
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