В Рио-де-Жанейро обнаружили тело пропавшего греческого посла

Правоохранительные органы Бразилии подтвердили, что найденные в Рио-де-Жанейро в обгоревшем автомобиле останки принадлежат послу Греции в Кириакосу Амиридису, без вести пропавшему несколько дней назад.

Автомобиль, в котором находилось тело, был взят дипломатом напрокат, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Полиция предполагает, что посол Греции был убит, а преступление было совершено на бытовой почве. Следователи обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские каникулы.

Именно здесь, как утверждают следователи, дипломат был лишен жизни, а в ночь на 28 декабря его тело вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.

Супруга посла - бразильянка Франсуаза Амиридис - в настоящий момент дает показания в полицейском участке. Именно она сообщила об исчезновении дипломата.

Новости по теме
Теги:
События: криминал
Следующая новость Божена Рынска назвала 86 процентов россиян «дрянным народом»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО