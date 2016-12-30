В Рио-де-Жанейро обнаружили тело пропавшего греческого посла
Правоохранительные органы Бразилии подтвердили, что найденные в Рио-де-Жанейро в обгоревшем автомобиле останки принадлежат послу Греции в Кириакосу Амиридису, без вести пропавшему несколько дней назад.
Автомобиль, в котором находилось тело, был взят дипломатом напрокат, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.
Полиция предполагает, что посол Греции был убит, а преступление было совершено на бытовой почве. Следователи обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские каникулы.
Именно здесь, как утверждают следователи, дипломат был лишен жизни, а в ночь на 28 декабря его тело вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.
Супруга посла - бразильянка Франсуаза Амиридис - в настоящий момент дает показания в полицейском участке. Именно она сообщила об исчезновении дипломата.
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