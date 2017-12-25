Ринго Старра посвятят в рыцари

Барабанщик легендарной ливерпульской четверки The Beatles получит почетный титул рыцаря за вклад в музыку и благотворительность.

Музыканта включат в список New Year Honours. Торжественная церемония состоится в Букингемском дворце 1 января, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Два десятка лет назад этой чести удостоился коллега Старра по The Beatles Пол Маккартни.