Римская газета обвинила Россию в кибератаках на Италию
Римская газета обвинила российских хакеров в атаках на компьютеры Минобороны Италии. Издание предполагает, что взломщики владеют государственными и военными «секретами» Италии.
Как сообщает издание il Messaggero, атаки в адрес МИДа и Минобороны начались с 2014 года. Издание предполагает, что источник атак один и тот же. «Анализ вирусов, которые поразили системы обоих ведомств, позволяет говорить, что вредоносные программы были написаны в России и при этом по очень усложненной технологии», - пишет издание.
По данным РИА Новости, атаки были зафиксированы в 2015 и в 2016 годах. Римское издание отмечает: «Вирус смог проникнуть вглубь сетей министерства и практически наверняка привел к получению государственных и военных секретов Италии».
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