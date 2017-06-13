Мэр Рима отказалась впускать в город беженцев
Мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась в МВД Италии с просьбой не направлять въезжающих в страну мигрантов.
Она заявила, что не считает возможным и рискованным возведение дополнительных структур для приема беженцев. По мнению Раджи, мигрантов в итальянской столице и так более, чем достаточно. Градоначальница попросила ввести мораторий на прием беженцев, сообщает издание The Local.
Раджи также добавила, что организуемые для мигрантов временные лагеря являются «кормушкой для мафии».
Ранее сообщалось, что Венгрия, Польша и Чехия отказались выполнять квоты на прием беженцев. Еврокомиссия пригрозила этим странам разбирательством, итогом которого могут стать санкции.
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