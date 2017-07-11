Рижскую школу оштрафовали за использование русского языка
Одну из средних школ Латвии оштрафовали за преподавание урока математики на русском языке.
Латвийский инспектор службы присутствовал на одном из занятий школы и привлек учителя математики за пояснения, которые тот давал ученикам на русском языке, отмечает РИА Новости.
Согласно законам Латвии, все занятия и экзамены в стране должны проходить исключительно на латышском языке, за исключением изучения иностранных языков.
Русский же язык, который является родным для 40% населения страны, имеет в Латвии статус иностранного.
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