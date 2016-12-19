Мэр Риги Ушаков запретил нацистам провести новогоднюю вечеринку в стиле 1943 года

Глава местного самоуправления Риги Нил Ушаков запретил проведение в ресторане Tinto новогодней костюмированной нацистской вечеринки в стиле 1943 года.

Организаторы мероприятия планировали отметить таким образом годовщину оккупации Латвии фашистскими войсками. Праздник планировалось провести в кинотеатре Splendid Palace, который объединен с рестораном, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Латвия.

Ушаков заявил, что устроителям торжества придется искать другую историческую эпоху для «карнавала», нацистской же вечеринки в кинотеатре, который принадлежит Рижскому самоуправлению, не будет.

По данным агентства Sputnik Латвия, в интернете в настоящее время рекламируют другую костюмированную вечеринку по случаю встречи Нового года,которая также должна пройти в кинотеатре Splendid Palace. Историческую эпоху действительно изменили — теперь это 1937 год.