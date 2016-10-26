Мэр Риги рассказал об иске Центра Госязыка Латвии к «англоязычной кофеварке»

Один из латвийских пользователей твиттера выразил недовольство тем, что купленная им кофеварка «говорила» с ним по-английски, и Центр государственного языка Латвии намерен отреагировать на эту жалобу. Об этом рассказал мэр Риги Нил Ушаков.

«Центр Госязыка теперь начал борьбу с кофеварками, паркоматами, пылесосами и прочими гаджетами. Это скрин с реальной жалобой одного из пользователей сети твиттер. Ему кофеварка по-английски ответила. И жалоба не осталась без внимания. Пока вы читаете этот пост, к кофеварке-нарушителю уже летит спецназ Центра Госязыка», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Ушаковым на своей странице в твиттере, которую сопровождает скриншот переписки.

Ранее Ушаков неоднократно конфликтовал с Центром госязыка Латвии и даже был оштрафован за то, что городская дума использует русский язык для общения в социальных сетях.

Во время «Кубка мэра Риги по КВН» школьники пошутили на тему того, что происходит с инспекторами Центра государственного языка в полнолуние, после чего Ушаков получил письмо от заместителя госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития, в котором поощрение такого рода шуток названо недопустимым и возмутительным.