Мэр Риги обжалует штраф за общение на русском языке

Мэр Риги Нил Ушаков обжалует в Конституционном суде решение оштрафовать его на 140 евро за использование русского языка для общения в социальных сетях.

По его словам, юристы уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в Европейский суд по правам человека.

«Напомню, что в предыдущий раз в Конституционный суд мы с коллегами обращались по поводу политической агитации в социальных сетях. И в результате сейм изменил закон», - напомнил рижский мэр.

Ранее Рижский окружной суд принял решение оставить в силе штраф, наложенный Центром государственного языка на Ушакова за общения в соцсетях на русском и английском языках.

Ушаков назвал решения латвийских судов по данному делу политическими, непрофессиональными и некомпетентными.

«Судьям, принявшим такое решение, - не место в судебной системе», - указал Ушаков, добавив, что Рижская дума продолжит общение с горожанами в социальных сетях на латышском, русском и английском языках.

В Латвии русскоязычное население составляет около 40 процентов. Единственным государственным языком в стране является латышский, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа, ЕС
Следующая новость Мать выгнала российскую призерку Олимпиады из дома

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО