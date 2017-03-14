Мэр Риги обжалует штраф за общение на русском языке

Мэр Риги Нил Ушаков обжалует в Конституционном суде решение оштрафовать его на 140 евро за использование русского языка для общения в социальных сетях.

По его словам, юристы уже начали готовить материалы в Конституционный суд. Параллельно готовятся документы и в Европейский суд по правам человека.

«Напомню, что в предыдущий раз в Конституционный суд мы с коллегами обращались по поводу политической агитации в социальных сетях. И в результате сейм изменил закон», - напомнил рижский мэр.

Ранее Рижский окружной суд принял решение оставить в силе штраф, наложенный Центром государственного языка на Ушакова за общения в соцсетях на русском и английском языках.

Ушаков назвал решения латвийских судов по данному делу политическими, непрофессиональными и некомпетентными.

«Судьям, принявшим такое решение, - не место в судебной системе», - указал Ушаков, добавив, что Рижская дума продолжит общение с горожанами в социальных сетях на латышском, русском и английском языках.

В Латвии русскоязычное население составляет около 40 процентов. Единственным государственным языком в стране является латышский, сообщает ТАСС.