Мэр Риги обжалует решение суда о штрафе за использование русского языка
Мэр Риги Нил Ушаков подал апелляцию на решение суда о взыскании с него штрафа в размере 12,5 тысяч рублей за общение от лица самоуправления в соцсетях на русском и английском языках.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе окружного суда. Сообщается, что суд примет или отклонит жалобу до 13 марта.
Центр государственного языка также обратился в суд в связи с тем, что мэр Риги в День теней общался со школьниками на русском языке.
По закону Латвии, государственные и муниципальные учреждения страны предоставляют обществу информацию только на госязыке и лишь в редких случаях - на иностранном языке. В стране государственным языком признан латышский язык. Русский носит статус иностранного.
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