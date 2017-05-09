Мэр Риги назвал 9 мая одним из самых важных дней

Мэр Риги Нил Ушаков назвал 9 мая одним из самых важных дней в году.

«Рига продолжает отмечать День победы над нацизмом и говорить спасибо ветеранам», — сказал Ушаков, выступая перед собравшимися на праздничный концерт рижанами.

Он также отметил, что журналисты и эксперты, которые обслуживают правящих политиков Латвии, давно считают хорошим тоном отпускать в 9 мая такие шутки, за которые в нормальном обществе перестают подавать руку.

«Высшим же мастерством журналистики считается приехать около 5 утра к памятнику и сфотографировать мусор. Правда, фотографировать приходится очень быстро и так, чтобы многочисленные уборщики не попадались в кадр», - с сожалением констатировал рижский мэр, отметив, что таким образом жителей Латвии пытаются поссорить друг с другом.

Он отметил, что праздник 9 мая собирает в одном месте больше людей, чем многие другие официальные праздники в Латвии, сообщает «РИА Новости».

Около 6 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Риге. По словам организаторов акции - это рекордное число. Для сравнения, в прошлом году в шествии приняли участие 4 тысячи человек.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Минобороны РФ опровергло информацию о казни российского военного в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО