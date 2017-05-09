Мэр Риги назвал 9 мая одним из самых важных дней

Мэр Риги Нил Ушаков назвал 9 мая одним из самых важных дней в году.

«Рига продолжает отмечать День победы над нацизмом и говорить спасибо ветеранам», — сказал Ушаков, выступая перед собравшимися на праздничный концерт рижанами.

Он также отметил, что журналисты и эксперты, которые обслуживают правящих политиков Латвии, давно считают хорошим тоном отпускать в 9 мая такие шутки, за которые в нормальном обществе перестают подавать руку.

«Высшим же мастерством журналистики считается приехать около 5 утра к памятнику и сфотографировать мусор. Правда, фотографировать приходится очень быстро и так, чтобы многочисленные уборщики не попадались в кадр», - с сожалением констатировал рижский мэр, отметив, что таким образом жителей Латвии пытаются поссорить друг с другом.

Он отметил, что праздник 9 мая собирает в одном месте больше людей, чем многие другие официальные праздники в Латвии, сообщает «РИА Новости».

Около 6 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Риге. По словам организаторов акции - это рекордное число. Для сравнения, в прошлом году в шествии приняли участие 4 тысячи человек.