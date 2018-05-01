В Риге тысячи людей митингуют против латышского языка в русских школах

Тысячи человек вышли на улицы Риги с акцией протеста против перевода русских школ на латышский язык обучения.

Как сообщает РИА «Новости», митингующие несли плакаты с надписями «Русские школы = мир в Латвии», «Латвия — моя страна, русский — мой язык». Всего в акции приняли участие от семи до десяти тысяч человек.

На шествии были замечены депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

Предыдущая подобная акция прошла 4 апреля. Протестующие требовали отменить новый закон о постепенном переходе школ на латышский язык обучения.