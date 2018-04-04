В Риге прошла акция протеста против образовательной реформы
В «Марше разгневанных родителей» приняли участие около тысячи человек.
Мероприятие стартовало в центре латвийской столицы, у Пороховой башни. Под барабанный бой протестующие направились к президентскому дворцу. С собой они несли транспаранты, в которых реформа называлась «бредом», и флаги, в том числе и российские.
Высказать свое отношение к нововведению главе государства участникам акции не далось – он в настоящее время находится с визитом в США, сообщает РИА «Новости».
Поводом для протеста послужило подписание президентом Латвии закона о переводе школ нацменьшинств на преподавание на государственном языке.
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