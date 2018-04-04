В Риге прошла акция протеста против образовательной реформы

В «Марше разгневанных родителей» приняли участие около тысячи человек.

Мероприятие стартовало в центре латвийской столицы, у Пороховой башни. Под барабанный бой протестующие направились к президентскому дворцу. С собой они несли транспаранты, в которых реформа называлась «бредом», и флаги, в том числе и российские.

Высказать свое отношение к нововведению главе государства участникам акции не далось – он в настоящее время находится с визитом в США, сообщает РИА «Новости».

Поводом для протеста послужило подписание президентом Латвии закона о переводе школ нацменьшинств на преподавание на государственном языке.