В Риге матери запретили искать детей на русском языке

Матери, потерявшей в рижском торговом центре детей, отказали в просьбе позвать их по громкой связи на русском языке.

Инцидент произошел в торговом центре «Azur». Она ждала, когда дети оденутся после посещения игровой комнаты и не заметила, как они спрятались в один из домиков, сообщает Sputnik.ru.

После этого женщина обратилась в информационный центр с просьбой позвать их по именам, но получила отказ. Мотивировали это тем, что звать могут исключительно на латышском языке, а по-русски якобы «запрещает закон».

В итоге женщина сама нашла своих детей, но в соцсетях рекомендовала держаться подальше от этого магазина и его сотрудников.