В Риге борт Airbaltic совершил аварийную посадку
Из-за проблемой с передними шасси в Риге аварийно сел самолет латвийской авиакомпании AirBaltic, выполнявший полет по маршруту Рига - Цюрих. Пострадавших нет.
После взлета у лайнера была выявлена неполадка шасси, сообщает ТАСС. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пилоты посадили самолет, соблюдая все меры безопасности.
На борту находились 63 человека, из которых четверо – члены экипажа. После аварийной посадки аэропорт закрыли, самолеты направляют в соседние города.
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