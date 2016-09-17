В Риге борт Airbaltic совершил аварийную посадку

Из-за проблемой с передними шасси в Риге аварийно сел самолет латвийской авиакомпании AirBaltic, выполнявший полет по маршруту Рига - Цюрих. Пострадавших нет.

После взлета у лайнера была выявлена неполадка шасси, сообщает ТАСС. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пилоты посадили самолет, соблюдая все меры безопасности.

На борту находились 63 человека, из которых четверо – члены экипажа. После аварийной посадки аэропорт закрыли, самолеты направляют в соседние города.