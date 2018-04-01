Риэлтор в Петербурге сдала квартиру с мумией в кладовке

В Петербурге женщина сняла квартиру и обнаружила во время уборки человеческую мумию, залитую монтажной пеной.

По размеру ноги и фасону брюк она определила, что убитый – мужчина. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Те начали проверку и выяснили, что риэлтор никогда не работала агентом по недвижимости, однако была знакома с покойным. Им оказался ее сожитель, который пропал десять лет назад. Мумию направили на судмедэкспертизу, передает «Пятый канал».

Ранее мужчина убил свою сожительницу, а тело замуровал в подвале.