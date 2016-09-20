В РГГУ из-за конфликта уволились четверо преподавателей

Не менее четверых преподавателей Института психологии им.Выготского Российского государственного гуманитарного университета уволились из вуза.

Руководству РГГУ также поступило еще девять заявлений об увольнении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя службы по связям с общественностью и СМИ РГГУ Елену Комарову.

- По уточненной информации, к настоящему времени подано 13 заявлений, из них подписано четыре, - сказала Комарова.

Ранее сообщалось, что в РГГУ произошел конфликт между руководством Института и ректоратом вуза.