В РГГУ из-за конфликта уволились четверо преподавателей
Не менее четверых преподавателей Института психологии им.Выготского Российского государственного гуманитарного университета уволились из вуза.
Руководству РГГУ также поступило еще девять заявлений об увольнении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя службы по связям с общественностью и СМИ РГГУ Елену Комарову.
- По уточненной информации, к настоящему времени подано 13 заявлений, из них подписано четыре, - сказала Комарова.
Ранее сообщалось, что в РГГУ произошел конфликт между руководством Института и ректоратом вуза.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии