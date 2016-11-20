Результаты географического диктанта объявят после 20 декабря

В Российском географическом обществе заявили, что итоги диктанта появятся после 20 декабря. Сегодня в мероприятии приняли участие около 21,5 тысячи человек.

Всероссийский географический диктант проходил сегодня по всей России. Для этого на территории РФ было открыто 1,7 тысячи площадок. Специалисты будут проверять работы вручную, сообщает "Интерфакс".

Все желающие могли прийти на площадку диктанта или сдать тест онлайн. В Москве в мероприятии принял участие министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.