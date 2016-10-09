В результате взрыва заминированного автомобиля в Турции погибли 17 человек

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Турции погибли 17 человек. Теракт произошел городе Шемдинли провинции Хаккяри на юго-востоке страны.

Среди погибших - девять военнослужащих и восемь гражданских лиц, еще 27 человек получили ранения, сообщает «Интерфакс».

Как утверждают в Генштабе вооруженных сил Турции, теракт осуществили боевики Рабочей партии Курдистана.