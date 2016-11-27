В результате взрыва на севере Сирии пострадали дети

В результате взрыва, прогремевшего в населенном пункте Эль-Рай на севере Сирии, 12 человек получили ранения.

По данным источника агентства Reuters, среди пострадавших в основном дети.

Предполагается, что теракт организовали боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Раненые доставлены в госпиталь на территории Турции.

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