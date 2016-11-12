В результате взрыва в Пакистане погибли более 30 человек
В одном из храмов на юге Пакистана прогремел взрыв. Более 30 человек погибли.
Происшествие случилось в одном из округов пакистанской провинции Карачи. Взрыв произошел во внутреннем дворе святыни, сообщает РИА "Новости". Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
СМИ заявили о том, что не менее 100 человек получили ранения. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за происшествие.
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