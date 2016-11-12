В результате взрыва в Пакистане погибли более 30 человек

В одном из храмов на юге Пакистана прогремел взрыв. Более 30 человек погибли.

Происшествие случилось в одном из округов пакистанской провинции Карачи. Взрыв произошел во внутреннем дворе святыни, сообщает РИА "Новости". Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

СМИ заявили о том, что не менее 100 человек получили ранения. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за происшествие.