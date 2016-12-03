В результате взрыва в Мосуле погибли свыше 20 человек
По меньшей мере 24 человека погибли в результате взрыва в иракском городе Мосуле. Еще несколько десятков, в том числе женщины и дети, получили ранения.
Инцидент произошел в квартале Эль-Кадисия на востоке города, который контролируется правительственной армией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News. Взрывное устройство было заложено в автоцистерну. В действие его привел террорист смертник.
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка ДАИШ (запрещена в России). Силовики полагают, что атака стала местью террористов местным жителям за сотрудничество с правительственной армией.
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