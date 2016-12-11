В результате взрыва в коптском храме в Каире погибли 18 человек

Жертвами взрыва в коптском соборе в центре Каира стали 18 человек, еще 50 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщило министерство здравоохранения Египта.

Ранее сообщалось о семи погибших и 25 пострадавших.

Неизвестный бросил взрывное устройство у входа в кафедральный собор Святого Марка, принадлежащий коптской христианской церкви. В момент инцидента в храме шла служба, сообщает ТАСС.