В результате взрыва в коптском храме в Каире погибли 18 человек
Жертвами взрыва в коптском соборе в центре Каира стали 18 человек, еще 50 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщило министерство здравоохранения Египта.
Ранее сообщалось о семи погибших и 25 пострадавших.
Неизвестный бросил взрывное устройство у входа в кафедральный собор Святого Марка, принадлежащий коптской христианской церкви. В момент инцидента в храме шла служба, сообщает ТАСС.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии