В результате взрыва на границе Сирии с Турцией погибли более 20 человек

На сирийско-турецкой границе прогремел взрыв. В результате происшествия погибли более 20 человек.

Взрыв прогремел недалеко от контрольно-пропускного пункта между Сирией и Турцией, сообщает RT. СМИ сообщают о большом числе раненных и более 20 погибших.

По предварительным данным, на границе мог взорваться заминированный автомобиль. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.