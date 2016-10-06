В результате взрыва на границе Сирии с Турцией погибли более 20 человек
На сирийско-турецкой границе прогремел взрыв. В результате происшествия погибли более 20 человек.
Взрыв прогремел недалеко от контрольно-пропускного пункта между Сирией и Турцией, сообщает RT. СМИ сообщают о большом числе раненных и более 20 погибших.
По предварительным данным, на границе мог взорваться заминированный автомобиль. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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