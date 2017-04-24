В результате взрыва в дагестанской школе пострадали 11 учеников
В одной из школ Дагестана взорвалась граната. Погиб один ученик и еще 11 пострадали.
В МВД республики ТАСС уточнили, что инцидент произошел в селе Агвали Цумадинского района. Боеприпас принес в школу один из учеников. Причиной взрыва, который прогремел в компьютерном классе, стало неосторожное обращение с гранатой. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
В Минздраве Дагестана сообщили, что в настоящее время в больнице находятся шестеро пострадавших учеников. Состояние троих оценивается как тяжелое.
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