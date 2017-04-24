В результате взрыва в дагестанской школе пострадали 11 учеников

В одной из школ Дагестана взорвалась граната. Погиб один ученик и еще 11 пострадали.

В МВД республики ТАСС уточнили, что инцидент произошел в селе Агвали Цумадинского района. Боеприпас принес в школу один из учеников. Причиной взрыва, который прогремел в компьютерном классе, стало неосторожное обращение с гранатой. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

В Минздраве Дагестана сообщили, что в настоящее время в больнице находятся шестеро пострадавших учеников. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Владимир Путин: Надо отличать борьбу с коррупцией от саморекламы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО